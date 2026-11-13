В США широкое геномное секвенирование опухоли до начала лечения распространенного немелкоклеточного рака легких связали с более долгой выживаемостью пациентов. Исследование, опубликованное в ноябрьском выпуске JNCCN — Journal of the National Comprehensive Cancer Network за 2026 год, проанализировало реальные клинические данные более 35 тысяч пациентов, которых лечили в академических и общественных онкологических практиках США в 2016–2022 годах.

Разница в выживаемости

Как сообщает News-Medical, пациенты, которым до терапии первой линии проводили широкое геномное секвенирование, в среднем жили на два месяца дольше тех, кто прошел ограниченное тестирование одного или двух биомаркеров. Также в этой группе наблюдалось умеренное улучшение выживаемости без прогрессирования заболевания.

Широкое геномное тестирование предусматривает одновременный анализ десятков или сотен генов. Авторы отметили, что оно могло помочь выявить более широкий спектр биомаркеров опухоли, по которым можно подобрать таргетное лечение.

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Таргетная терапия

Согласно результатам работы, таргетную терапию получили 19% пациентов после широкого геномного секвенирования, тогда как в группе с узким тестированием этот показатель составил 16%.

Со-старший автор исследования Рави Б. Парих из Медицинской школы Университета Эмори и Института рака Winship заявил, что широкое геномное тестирование должно стать стандартным подходом для пациентов с распространенным раком легких и проводиться до назначения терапии первой линии. Клинические рекомендации NCCN по немелкоклеточному раку легких уже рекомендуют такой подход при распространенном или метастатическом заболевании.

Среди биомаркеров, которые могут помочь подобрать таргетное лечение, в материале названы EGFR, ALK, ROS1, KRAS G12C, MET, RET и BRAF. Ведущая автор работы Патрисия Мэй Г. Сантос подчеркнула необходимость обеспечить доступ к комплексному тестированию независимо от страхового покрытия, врача или места проживания пациента.

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