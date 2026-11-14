В Великобритании еще шесть женщин выдвинули обвинения в ненадлежащем сексуальном поведении бывшего комика и актера Рассела Брэнда. Об этом сообщает CBC со ссылкой на совместное расследование британских газет The Times и Sunday Times.

Новые свидетельства были опубликованы после того, как Брэнда приговорили к более чем 10 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в изнасиловании одной женщины и трех сексуальных нападениях, совершенных в период с 2004 по 2009 год.

Свидетельства шести женщин

Одна из собеседниц The Times заявила, что Брэнд продолжил половой контакт, хотя она заметила отсутствие презерватива и попросила его остановиться. По ее словам, это произошло во время их периодических отношений в конце 2000-х годов, а позднее он отправил ей сообщение с извинениями.

Другая женщина рассказала, что познакомилась с Брэндом в 2007 году, когда ей было 19 лет и она стояла в очереди на его выступление. Она утверждает, что во время сексуального контакта сказала ему, что ей больно, и попросила остановиться, однако он не прекратил свои действия.

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Еще одна женщина заявила, что Брэнд пригласил ее в номер отеля, где, по ее словам, его поведение резко изменилось: он начал ощупывать ее и засунул руку ей в штаны. Несколько женщин, с которыми общались журналисты, сказали, что познакомились с ним на комедийных выступлениях или в ситуациях, когда, по их мнению, он использовал популярность, чтобы склонить их пойти в номера отелей.

Судебное дело и расследование

Во время четырехнедельного процесса в Королевском суде Саутуарка в Лондоне Брэнд отрицал все обвинения. Он настаивал, что сексуальные контакты происходили по взаимному согласию. Суд также оправдал его по двум эпизодам изнасилования и одному эпизоду попытки совершить непристойное нападение.

По данным полиции, Брэнд также остается фигурантом расследования по поводу еще двух предполагаемых изнасилований, одно из которых касается девушки, которой на тот момент было 16 лет. The Times, Sunday Times и программа Dispatches телеканала Channel 4 впервые сообщили об обвинениях в его адрес в 2023 году.

Документальный фильм Netflix

В тот же день Netflix выпустил документальный фильм Open Secret о карьере Брэнда и слухах о его поведении. В фильме его бывшая партнерша Джордан Мартин описала Брэнда как контролирующего и жестокого человека и заявила, что он совершил в отношении нее сексуальное нападение после ссоры.

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