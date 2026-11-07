Шивани Гупту избрали в консультативный комитет ООН — The Hindu

Индийскую дипломатку Шивани Гупту избрали в Консультативный комитет ООН по административным и бюджетным вопросам на 2027–2029 годы. Ее трехлетний срок полномочий должен начаться в январе 2027 года.

Срок работы

Комитет в источнике также назван английской аббревиатурой ACABQ. Избрание Гупты означает ее участие в работе этого органа в течение срока, установленного на 2027–2029 годы.

Сообщение представительства

Постоянное представительство Индии при ООН сообщило об избрании дипломатки и выразило благодарность всем государствам-членам организации за доверие и поддержку. Об этом сообщает The Hindu.

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Материал подготовило агентство PTI; местом публикации указана Организация Объединенных Наций. Его опубликовали 7 ноября 2026 года в 19:45 по индийскому стандартному времени.

Источник не приводит иных сведений о ходе голосования, количестве голосов или предыдущей деятельности дипломатки.

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