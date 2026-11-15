Исследователи из Техасского университета в Остине разработали носки с плотной вязаной лентой вокруг передней части стопы. Во время испытания они снизили общие энергозатраты организма при ходьбе на 2% по сравнению с обычными коммерческими носками, сообщает ScienceAlert.

Как работает конструкция

Лента сжимает переднюю часть стопы и должна предотвращать ее расширение под нагрузкой. Это повышает жесткость медиального продольного свода — части стопы, которая сгибается при ходьбе. Согласно данным экспериментов, жесткость свода в продольном направлении выросла на 65%, при этом стопа сохраняла способность сгибаться и отталкиваться от поверхности в конце шага.

Авторы работы объясняют, что более жесткая стопа выполняет больше механической работы за один шаг. Благодаря этому мышцам ног требуется меньше механической работы для поддержания устойчивой ходьбы. Наблюдения также показали, что икроножные мышцы прикладывали немного больше силы, но сокращались медленнее, что в целом требовало меньше энергии.

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Испытания на беговой дорожке

В исследовании приняли участие 12 здоровых людей со средним возрастом 28 лет. Они ходили на беговой дорожке пятиминутными сессиями в обычных и экспериментальных носках. Энергозатраты оценивали по показателям дыхания — количеству потребленного кислорода и выдыхаемого углекислого газа.

Ученые сравнивают зафиксированное снижение энергозатрат с эффектом от снятия с талии груза весом около 2 килограммов. Работа опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. Исследователи отмечают, что более ранние попытки использовать жесткие стельки и поддержку свода не дали такого снижения энергозатрат.

Первоначальной целью исследования была проверка эволюционной гипотезы о том, что более жесткие стопы людей, в отличие от других приматов, помогают эффективнее ходить на двух ногах. На дизайн таких носков уже подана патентная заявка.

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