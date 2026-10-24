В округе Нувакот в Непале средняя школа Трибхуван-Тришули возобновила занятия после наводнения 26 августа, разрушившего ее здания. Временные уроки посещает 1 621 ученик: занятия проводят в 20 палатках на возвышенности и под лестницей местной спортивной академии, сообщает The National.

Директор школы Раджендра Давади рассказал, что во время опасности удалось спасти около 900 детей. С момента объявления тревоги до того, как вода хлынула на территорию школы, прошло 11 минут. Давади поручил учителям вывести учеников на возвышенность, развернул автобус с младшими детьми, въезжавший во двор, а старших школьников попросили помочь другим добраться до безопасного места на велосипедах и мотоциклах.

Временные классы

Обучение возобновили 21 сентября. Ученики сидят на полу в палатках, а также делят парты и скамьи под лестницей спортивной академии. Палатки, книги и мебель предоставили ЮНИСЕФ и частные фонды. Школа работает в две смены.

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По оценке директора, строительство новой школы после выделения земельного участка может занять не менее двух лет. Учреждению также нужны библиотека, лаборатории естественных наук, компьютеры и еще два автобуса для перевозки детей к временному месту обучения.

Потери общины

От одного трехэтажного здания школы над толстым слоем грязи видна только крыша, а другие сооружения смыло водой. В результате стихии один ученик остался сиротой, еще 12 школьников потеряли одного из родителей. Во время наводнения погибли двое сотрудников школы.

Разрушения вследствие наводнения зафиксировали в шести округах Непала. По данным The National, погибли по меньшей мере 1 455 человек, еще 5 285 считались пропавшими без вести. Давади отметил, что большинство учеников вернулись к учебе, хотя многие семьи потеряли жилье и средства к существованию.

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