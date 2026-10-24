Все образовательные учреждения малайзийского штата Джохор возобновят работу в понедельник, 26 октября, после нескольких недель закрытия из-за смога. Решение приняли в связи с улучшением качества воздуха, сообщает Channel NewsAsia.

Улучшение качества воздуха

Председатель комитета Джохора по вопросам образования и информации Мухаммад Накиб Мд Газали заявил, что решение основано на оценке показателей качества воздуха и рисков для здоровья, проведенной профильными ведомствами. По его словам, в течение последних пяти дней в штате фиксировали снижение показателей Индекса загрязнения воздуха.

Чиновник также отметил, что изменение направления ветра с 24 октября, повышение влажности и ожидаемые осадки должны ослабить воздействие смога. При возобновлении обучения в учреждениях будут применяться меры безопасности, в частности ношение масок и мониторинг школьных мероприятий в соответствии с текущими показателями загрязнения воздуха.

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Закрытие затронуло более 617 тысяч учащихся

Школы Джохора первоначально закрыли 8 и 9 октября, а затем ограничения продлили до 23 октября. По данным малайзийского издания The Star, закрытие затронуло 1198 школ и более 617 тысяч учащихся в штате.

15 октября Министерство образования Малайзии повысило порог для закрытия школ: теперь учреждения должны прекращать работу, когда показатель Индекса загрязнения воздуха превышает 200. Занятия и другие школьные мероприятия на открытом воздухе необходимо отменять при показателе от 100 и выше. Власти штата и соответствующие службы заявили, что продолжат следить за ситуацией со смогом.

Дым от пожаров в регионах Суматра и Калимантан в Индонезии также остается риском для качества воздуха в соседних Малайзии и Сингапуре.

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