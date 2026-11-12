Школы в нескольких регионах Италии в четверг получили новую волну электронных писем с угрозами взрывов. Часть учебных заведений эвакуировали, а в других провели проверки, пока учащиеся оставались в классах, сообщает ANSA English.

Угрозы поступили в несколько регионов

Письма были отправлены в школы Венето, Лигурии, Умбрии, Лацио и Сицилии. Это произошло на следующий день после того, как около 6 тысяч школ получили аналогичное сообщение. Из-за него были эвакуированы многие учебные заведения.

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Подпись под сообщением

Новое письмо, как и предыдущее, было подписано именем «Mikhail Andropov». ANSA называет этого человека предполагаемым лидером пророссийской мизогинной группировки Vilayat of Misoginistan.

В одном из сообщений также говорилось о предполагаемой бомбе в офисе премьер-министра Джорджи Мелони в палаццо Киджи. По данным источников агентства, проверки безопасности там не проводились, поскольку предупреждение сочли повторным и необоснованным. Они также заявили, что конкретных признаков реальности этой угрозы нет.

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