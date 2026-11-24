В понедельник утром школы по всей Германии получили угрозы взрыва. Среди учреждений, получивших такие сообщения, была начальная школа в Дрездене, в земле Саксония.

Угрозы школам

О случаях сообщает Der Spiegel. В публикации, датированной 24 ноября 2026 года, издание указывает, что угрозы поступили в школы по всей стране в понедельник утром.

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Случай в Дрездене

Материал построен вокруг рассказа руководительницы этой начальной школы, госпожи Баляч. Она описала Der Spiegel, как действовала после того, как ее учреждение получило угрозу взрыва.

В заголовке публикации руководительнице школы задают вопрос о том, как происходило реагирование на угрозу. В перечне связанных тем Der Spiegel также указывает Дрезден, Саксонию, образование, детство и молодежь.

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