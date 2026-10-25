Ученики четвертого класса колледжа St Peter's Anglican College в австралийском Брули высадили около 1000 местных растений на лишенном растительности участке школьной территории. Там должен появиться самоподдерживающийся микролес, призванный сделать пространство более зеленым и прохладным, сообщает ABC News Australia.

Растения местного прибрежного леса

В течение недели ученики, учителя и волонтеры высаживали деревья, кустарники и вьющиеся растения, характерные для находящегося под угрозой исчезновения прибрежного дождевого леса региона. Ученик Зейл Нил рассказал, что участники стремятся вернуть некоторые виды, утраченные во время лесных пожаров 2020 года.

St Peter's Anglican College стал первой школой в штате Новый Южный Уэльс, сотрудничающей с некоммерческой организацией Microforest Collective в исследовании, проектировании и высадке микролеса в рамках учебной программы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Метод Мияваки и сбор воды

Микролеса — это густо засаженные местной растительностью участки в городских или деградированных районах, часто не превышающие по размеру теннисный корт. В проекте применили японский метод Мияваки: смесь местных видов высаживают густо, чтобы ускорить их рост.

Соосновательница Microforest Collective и ландшафтный архитектор Эдвина Робинсон заявила, что при таком подходе растения могут расти до десяти раз быстрее. По ее оценке, микролес может достичь примерно семи метров в высоту за два-три года.

Из-за песчаной почвы на участке обустроили систему сбора дождевой воды: около 40 метров подземных траншей выложили глиной. Перед высадкой школьники посетили местные леса, изучали виды и условия, необходимые для их роста, а также анализировали участок и рассчитывали требуемый объем мульчи. Microforest Collective планирует использовать этот опыт как модель для других школ.

Читай нас в