Сборная Шотландии по регби победила Австралию со счётом 15:12 в матче Nations Championship на стадионе «Мюррейфилд» в Шотландии. Хозяева удержали преимущество в три очка, несмотря на попытку австралийцев отыграться в конце встречи, сообщает The Guardian.

Попытки Фагерсона и Демпси

Шотландцы открыли счёт на восьмой минуте: фланкер Мэтт Фагерсон занёс попытку после передачи Бена Уайта. Австралия быстро сравняла счёт благодаря попытке Гарри Поттера: атаку на левом фланге начал Картер Гордон, а результативную передачу отдал Фрейзер Макрейт.

На 24-й минуте Дарси Грэм занёс мяч в зачётную зону, однако попытку не засчитали, поскольку Кайл Стейн до этого оказался за пределами поля. В конце первого тайма Джек Демпси занёс вторую попытку Шотландии, а Финн Расселл реализовал её, установив счёт 12:5.

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Напряжённая концовка

Во втором тайме хукер Австралии Билли Поллард получил жёлтую карточку за опасный высокий захват после столкновения головами с Блэром Кингхорном. После возвращения Полларда на поле счёт по-прежнему оставался 12:5 в пользу Шотландии.

В заключительные 10 минут матча Расселл забил штрафной и увеличил отрыв хозяев до 15:5. В конце встречи Макс Йоргенсен занёс попытку Австралии, а Бен Дональдсон её реализовал. Последнюю атаку гостей остановил Грэм, сохранив победу Шотландии. После этого результата шотландцы, имеющие две победы и два поражения, поднялись на четвёртое место в таблице команд Северного полушария по разнице очков.

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