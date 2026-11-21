Сборная Шотландии по регби победила Японию со счетом 67:5 в заключительном матче группового этапа Nations Championship, который 21 ноября состоялся на стадионе «Мюррейфилд» в Эдинбурге, Великобритания. Как сообщает Channel NewsAsia, хозяева поля занесли 11 попыток. Шотландская команда превосходила соперника в скорости и силе.

По три попытки от Макконнелла и Грэма

Лиам Макконнелл и Дарси Грэм оформили по хет-трику. Грэм довел свой рекордный показатель в составе Шотландии до 41 попытки в 58 матчах. Еще две попытки занес фулбэк Олли Смит, по одной — скрам-хаф Джейми Доби и центровой Рори Хатчинсон.

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Единственный ответ Японии

Единственную попытку японской команды занес фулбэк Такуро Мацунага. Япония проиграла все три матча в ноябре: неделей ранее команда уступила Англии со счетом 15:78. В конце игры японский игрок Мамору Харада получил желтую карточку за захват хип-дроп.

Шотландия занимает четвертое место в таблице Nations Championship Северного полушария, имея 20 очков после пяти матчей. Япония идет пятой в группе Южного полушария.

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