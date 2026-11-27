В Великобритании сборная Шотландии по регби внесла 11 изменений в стартовый состав на матч плей-офф Nations Championship за седьмое место против Аргентины. Игра состоится в воскресенье на лондонском стадионе «Туикенем», сообщает Channel NewsAsia.

Возвращение Расселла

Главный тренер Грегор Таунсенд вернул в состав Финна Расселла, который сыграет на позиции флай-хава. В стартовом составе от команды, которая в прошлую субботу обыграла Японию со счетом 67:5 на стадионе «Мюррейфилд», остались лишь Дарси Грэм, Рори Хатчинсон, Джейми Доби и Джонни Грей.

Капитаном шотландцев будет Рори Дарг. На прошлой неделе он также был включен в стартовый состав, однако не вышел на поле из-за травмы. Магнус Брэдбери впервые в нынешнем Nations Championship начнет матч на позиции восьмого номера. Это будет его первый выход в стартовом составе Шотландии после победы над Тонгой в ноябре прошлого года.

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Изменения в первой линии

В первой линии сыграют Рори Сазерленд, Ивен Эшман и Д’Арси Рей. Для Рея это будет первое появление в турнире, тогда как Зандер Фегерсон начнет матч среди запасных. Эшман ранее оформил хет-трик в матче против All Blacks.

В стартовый состав также вошли Блэр Кингхорн, Кайл Стейн, Хью Джонс, Джош Бейлисс и Грегор Браун. Шотландия заняла четвертое место в таблице команд Северного полушария после шести межполушарных матчей, одержав четыре победы и потерпев два поражения.

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