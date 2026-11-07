В Нигерии президентский избирательный штаб Африканского демократического конгресса (ADC) заявил, что подал апелляцию на решение Федерального высокого суда в Абудже, который признал недействительными руководство партии и выдвижение Атику Абубакара кандидатом в президенты. Как сообщает Premium Times, штаб также попросил Независимую национальную избирательную комиссию Нигерии (INEC) не предпринимать действий по исполнению вердикта, пока дело не рассмотрит апелляционный суд.

Апелляция и обращение к INEC

Директор по стратегическим коммуникациям президентского избирательного штаба ADC Пранк Шаибу сообщил, что также было подано ходатайство о приостановлении исполнения решения. По его словам, 6 ноября INEC уведомили о поданных документах.

В то же время ходатайство о приостановлении исполнения вердикта еще не рассмотрели. Подача апелляции или такого ходатайства сама по себе не приостанавливает действие судебного решения. В заявлении штаба не упоминалось о последующем судебном постановлении, которое запрещало бы INEC исполнять решение Федерального высокого суда.

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Premium Times отмечает, что не смог независимо получить уведомление об апелляции, ходатайство о приостановлении исполнения решения или переписку, которую, по утверждению штаба, передали INEC. Шаибу также заявил, что президентская кампания ADC будет продолжена.

Решение суда в Абудже

В четверг судья Федерального высокого суда Питер Лифу признал недействительным руководство ADC во главе с Дэвидом Марком и отменил решения, принятые этим руководством, включая выдвижение кандидатов на выборы 2027 года. Иск подал Нафиу Бала Гомбе, бывший заместитель национального председателя ADC по Северо-Восточному региону.

Руководство ADC во главе с Марком отвергло решение, заявив, что оно противоречит предыдущему вердикту Федерального высокого суда по другому делу о руководстве партии. Ранее INEC внесла Абубакара и его напарника на выборах Ротими Амаечи в список кандидатов в президенты. Ответ комиссии на уведомление об апелляции на момент публикации был недоступен.

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