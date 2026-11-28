Власти американского штата Нью-Йорк объявили об инвестициях более 228 млн долларов в пять проектов морской инфраструктуры. Средства направят на модернизацию портов, что должно поддержать будущее развитие офшорной ветроэнергетики, а также производство, занятость и морскую торговлю, сообщает OilPrice.

Проекты в портах и на побережье

Грантовое финансирование охватывает проекты в порту Койманс, порту Олбани, на верфях Derecktor Shipyards, а также проекты Kalypso и Ionic Order. В порту Койманс планируют построить новый причал для тяжеловесных грузов и расширить портовые мощности.

На острове Бикон в порту Олбани должны обустроить многофункциональный морской терминал. Также предусмотрены модернизация гавани Мамаронек, прокладка подводного кабеля в Бруклине и расширение прибрежного производственного объекта Ionic Order.

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Подготовка к офшорным ветровым проектам

Президент и генеральный директор Управления энергетических исследований и развития штата Нью-Йорк Дорин Харрис отметила, что портовая инфраструктура требует значительных капиталовложений и длительного времени для реализации, поэтому инвестиции носят долгосрочный характер. По ее словам, развитие такой инфраструктуры будет полезным для штата независимо от ее окончательного использования.

Финансирование включает 200 млн долларов грантовых средств, ранее предусмотренных для производства и логистики в сфере офшорной ветроэнергетики. Они являются частью инициативы объемом 500 млн долларов, объявленной губернатором Кэти Хокул в 2022 году. Штат ранее ставил цель создать к 2035 году 9 ГВт офшорных ветровых мощностей, которых, по оценке властей, хватило бы примерно для шести миллионов домохозяйств.

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