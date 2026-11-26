В США штормовая погода накануне Дня благодарения вызвала наводнения на побережье Калифорнии, ограничения движения и превентивный перенос традиционного парада в Нью-Йорке из-за предупреждений о сильном ветре. В прибрежном городе Пасифика близ Сан-Франциско часть деревянного пирса, закрытого из-за аварийного состояния, обрушилась в Тихий океан, сообщает Der Spiegel.

Наводнения на побережье Калифорнии

Высокие волны переливались через береговые сооружения и затопили ряд прибрежных районов. Жителей и посетителей призвали держаться подальше от зон возможного подтопления. Часть пляжей закрыли, а набережную в районе гавани Сан-Франциско временно перекрывали из-за высокой воды.

Мэр Сан-Франциско Дэниел Лури предложил жителям мешки с песком для защиты от подтоплений и посоветовал избегать необязательных поездок. Ситуацию осложняли необычно высокие приливы. Непогода также уже привела к отмене рейсов и перекрытию дорог.

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Чрезвычайное положение в Нью-Джерси

На восточном побережье США также ожидались сильный ветер и ливни. Губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл объявила чрезвычайное положение во всем штате, чтобы при необходимости оперативнее привлекать помощь. Она предупредила о возможных масштабных отключениях электроэнергии, перекрытиях дорог и объездах.

В Нью-Йорке мэр Зохран Мамдани предостерег жителей от подтоплений на побережье и призвал водителей не заезжать на затопленные улицы. По прогнозу экстренных служб, в День благодарения порывы ветра могли достигать 80–97 км/ч. Из-за этого парад Macy's Thanksgiving Day Parade с гигантскими гелиевыми шарами перенесли на субботу: правила мероприятия не позволяют поднимать шары, если порывы ветра превышают 55 км/ч.

Жители Вашингтона также получили предупреждения о необходимости соблюдать осторожность на отдельных участках набережной реки Потомак.

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