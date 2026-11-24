На западном и восточном побережьях США ожидаются мощные штормы, которые могут осложнить автомобильные поездки и авиаперелёты в преддверии и в День благодарения. По прогнозу Американской автомобильной ассоциации, в период со вторника, 24 ноября, по понедельник, 30 ноября, 81,5 млн американцев будут путешествовать не менее чем на 50 миль от дома, сообщает BBC News.

Ливни и наводнения на Западе

Национальная метеорологическая служба США предупредила о серии тихоокеанских штормов на Западном побережье. Они принесут сильные ливни, снег в горах, порывистый ветер, высокие волны и риск прибрежных подтоплений.

Сильный шторм должен выйти на северо-запад страны во вторник вечером и влиять на регион в течение среды. Он принесёт особенно интенсивные осадки из-за атмосферной реки — большого потока водяного пара в атмосфере. Сильнее всего непогода затронет территории от западной части штата Вашингтон до Северной Калифорнии, тогда как Лос-Анджелес и большая часть Южной Калифорнии, по прогнозам, избегут самых сильных осадков.

На дорогах возможны значительные задержки, в частности на автомагистрали I-5 между Сиэтлом и Сакраменто. Горные маршруты I-80 и I-90 также могут пострадать от погодных условий. Самые сильные дожди ожидаются с поздней среды до четверга, ещё один шторм прогнозируется на вечер пятницы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Шторм на Востоке

На восточном побережье шторм возле юго-востока США должен усилиться в среду и двинуться на север вдоль побережья, превратившись в мощный прибрежный шторм. В среду он затронет Флориду и Каролины, а в День благодарения достигнет Среднеатлантического региона и Северо-Востока.

Метеорологи прогнозируют порывы ветра более 64 км/ч во внутренних районах вдоль коридора I-95, который соединяет 15 штатов и Вашингтон. В Нью-Йорке в День благодарения ожидаются сильный дождь и возможные прибрежные подтопления. Из-за ветра под вопросом оказался запуск больших воздушных шаров во время 100-го парада Macy's Thanksgiving Day Parade: городские правила запрещают их использование при устойчивом ветре свыше 37 км/ч или порывах свыше 56 км/ч.

Риски для авиаперелётов

Авиаперелёты могут пострадать в период, когда внутренними рейсами планируют воспользоваться 5,96 млн человек. Аэропорты Сан-Франциско и Окленда находятся под предупреждением о прибрежных наводнениях из-за высоких приливов. Власти аэропорта Сан-Франциско предупредили о возможном влиянии погоды и рекомендовали пассажирам внутренних рейсов прибывать как минимум за два часа до вылета.

Читай нас в