На юго-востоке австралийского штата Квинсленд после нескольких сильных гроз без электроснабжения остались более 58 тысяч домохозяйств. Штормы сопровождались разрушительными порывами ветра, сообщает ABC News.

Наибольшие отключения в Логане

Больше всего отключений зафиксировали в районе Логан, где без электричества остаются более 43 тысяч домохозяйств. Перебои также затронули район Сценик-Рим, регион Мортон-Бей и район Гимпи.

Представитель энергокомпании Energex заявил, что шторм частично повредил подстанцию в Джимбумбе, к югу от Брисбена. В результате без электричества остались более 9 тысяч объектов в Сценик-Риме.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Предупреждения о граде и ливнях

Австралийское бюро метеорологии в среду днем объявило предупреждение о сильных грозах с разрушительным ветром, крупным градом и ливнями. По данным ведомства, над юго-востоком Квинсленда сформировалось несколько мощных грозовых ячеек.

Грозовая активность ожидалась, в частности, в центральной части Брисбена, Буперенгари, Кабулчере, Килкое и Маунт-Тамборине. Метеорологи также предупредили о возможном влиянии непогоды на Кливленд, Виктория-Пойнт, Ормистон, остров Пил и аэропорт Брисбена.

Читай нас в