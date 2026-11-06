Будущий лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что демократы не будут утверждать кандидатов правых взглядов, которых президент Дональд Трамп выдвинет в Верховный суд. Об этом он сказал в интервью Associated Press после победы Демократической партии на промежуточных выборах, сообщает The Guardian.

Планы демократов в Сенате

Шумер заявил, что демократы не будут утверждать «никаких плохих кандидатов» в Верховный суд, нижестоящие федеральные суды и кабинет Трампа. По его словам, у демократов будет достаточно голосов, чтобы отклонять кандидатуры президента и останавливать другие его инициативы.

По данным издания, демократы получили 54 места в Сенате нового созыва. Их число может вырасти до 56, если победят кандидаты партии в Миссисипи и на Аляске, где результаты еще не объявили, хотя демократы лидируют. По состоянию на утро пятницы демократы также имели как минимум 253 места в Палате представителей после получения более 40 мест.

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Состав Верховного суда

Четырем судьям Верховного суда США больше 70 лет. Самыми старшими и одновременно наиболее консервативными членами суда являются Кларенс Томас, которому 78 лет, и Сэмюэл Алито, которому 76 лет.

Томас не сообщал о намерении уйти в отставку. Алито 5 ноября опроверг слухи о возможной отставке и заявил Fox News, что планирует оставаться в составе суда до окончания срока полномочий. До начала работы нового Конгресса остается шесть недель, в течение которых контролируемый республиканцами Сенат теоретически мог бы утвердить кандидата Трампа в случае появления вакансии.

Во время своего первого президентского срока Трамп выдвинул в Верховный суд Нила Горсача, Бретта Кавано и Эми Кони Барретт. Это сформировало консервативное большинство в соотношении шесть голосов против трех.

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