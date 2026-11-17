В США сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Чак Шумер заявил, что у него есть голоса, необходимые для избрания лидером большинства в Сенате. Его соперником в борьбе за должность является сенатор-демократ от Мэриленда Крис Ван Холлен. Об этом сообщает The Hill.

Шумер заявил об уверенности в победе

После обеда демократического кокуса Шумер сказал журналистам, что уверен в своем избрании и считает борьбу за руководящую должность фактически завершенной. Он призвал демократов сосредоточиться на снижении расходов и противодействии коррупции.

На вопрос о том, свидетельствуют ли кандидатура Ван Холлена и поддержка его несколькими демократами о недостатках в работе руководства, Шумер подчеркнул единство кокуса. Он повторил, что имеет необходимую поддержку для победы.

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Оценки поддержки кандидатов

Союзники Шумера прогнозируют, что в соревновании с Ван Холленом он получит более 40 голосов. Сам Ван Холлен заявил, что рассчитывает на 15 голосов. В то же время публично поддержку сенатору от Мэриленда объявили лишь четверо демократов, которые будут голосовать на выборах 1 декабря.

Среди сторонников кандидатуры Ван Холлена издание называет сенаторов Берни Сандерса и Джеффа Меркли. Во время встречи с коллегами Шумер также поприветствовал избранного сенатора-демократа от Миссисипи Скотта Колома, который лично встретился со своими будущими коллегами в Капитолии.

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