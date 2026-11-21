Расследование шведской газеты Dagens Nyheter показало, что трафик с 425 сайтов в Швеции поступал напрямую в базирующуюся в Москве компанию Between Digital, которая частично финансируется российским олигархом Романом Абрамовичем. Об этом сообщает France 24.

Согласно данным расследования, потенциально чувствительную информацию о пользователях собирали через цифровую структуру в Люксембурге, после чего передавали в Between Digital. Владельцы сайтов считали легитимными группы рекламных технологий, которые платили за cookie для сбора данных.

Данные с популярных ресурсов

Среди сайтов, трафик которых отслеживали, были онлайн-справочники Eniro и Hitta.se, а также цифровые медиаплатформы. По данным Hitta.se, сервис регистрирует около 400 миллионов посещений в год.

В перечень также вошел поисковый сервис Ratsit.se, который предоставляет доступ к части сведений из открытых реестров. В Швеции в рамках принципа свободы информации большинство официальных документов являются публичными, если они не засекречены. Это позволяет находить, в частности, домашние адреса, зарплаты, даты рождения и информацию о судебных решениях.

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Старший исследователь шведского государственного исследовательского института RISE Карл Хит заявил, что центральный сервер Between Digital расположен в Москве. По его мнению, собранная информация может быть доступна органам власти Российской Федерации как государства-агрессора, в том числе ФСБ. Эксперт отметил, что данные о том, кто, откуда и когда ищет информацию о других людях, могут интересовать иностранное государство.

Риски профилирования

Эксперт по кибербезопасности и основатель компании Triop Йонас Лейон подчеркнул, что сочетание отслеживания онлайн-поведения с доступными персональными сведениями может позволить детально профилировать людей. По его оценке, такие данные потенциально могут использоваться для давления, шантажа и угроз.

Данные также собирались с Familjeliv.se — крупнейшего в Швеции онлайн-сообщества для родителей. За последние 30 дней сайт зафиксировал почти 2 миллиона сеансов. Пользователи ресурса обсуждают, в частности, отношения и проблемы на работе, часто используя псевдонимы.

После расследования DN ряд сайтов прекратил сотрудничество с Between Digital и начал внутренние проверки. Руководитель Ratsit Густав Кинде заявил газете, что компания не знала об этом до обращения журналистов.

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