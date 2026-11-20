Шведская полиция при проверке подозрительных операций на общую сумму 259 млн евро установила, что Revolut был самым распространенным способом вывода средств из Швеции в делах, связанных с предполагаемым отмыванием денег из России. Средства чаще всего направляли в Литву и Ирландию, сообщает Meduza со ссылкой на Financial Times.

Оценка шведской финансовой разведки

Подразделение финансовой разведки Швеции считает, что необанки вроде Revolut несут повышенный риск отмывания средств. Среди причин там назвали быструю дистанционную регистрацию клиентов и возможность конвертировать деньги в криптовалюту.

Financial Times также получила данные о жалобах клиентов Revolut в Великобритании. В 2025 году Служба финансового омбудсмена получила 5 076 жалоб на мошенничество от пользователей Revolut — больше, чем от клиентов любого другого финансового учреждения. По информации издания, Revolut возглавляет этот список уже три года подряд и может остаться первым в нем и в 2026 году.

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Надзор в Италии

16 ноября итальянский суд передал Revolut под надзор, сославшись на «серьезные недостатки» в механизмах предотвращения отмывания средств. По данным источников Financial Times, деятельность банка будет контролировать Европейский орган по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

Revolut основал в 2015 году предприниматель российского происхождения Николай Сторонский. Компания имеет более 80 млн клиентов, недавно получила банковские лицензии в Великобритании и США и планирует расширить присутствие до 70 стран к 2030 году.

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