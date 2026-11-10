В Швеции Совет по вопросам высшего образования предложил перенести запуск языковых тестов для получения гражданства. Экзамены по чтению и аудированию могут провести осенью 2029 года, а по говорению и письму — в 2030 году. Разработку тестов поручили Стокгольмскому университету в мае 2025 года.

Как сообщает The Local Sweden, через 18 месяцев после получения задания университет нанял руководителя разработки Ларса Бокандера. Он начал работать над проектом на полной ставке 1 ноября, взяв годовой перерыв в работе на должности ассистент-профессора Университета Йёнчёпинга.

Четыре части экзамена

Будущая система должна состоять из четырёх тестов: по чтению, письму, аудированию и устной речи. Команда университета уже привлекла и обучила часть сотрудников, проанализировала аналогичные тесты в других странах, провела анализ потребностей и начала готовить возможные тестовые задания. В то же время Бокандер сказал, что разработка самих заданий фактически начинается почти с нуля.

Тестирование должно проверять уровень A2 по письму и говорению, а также уровень B1 по чтению и аудированию. По словам Бокандера, качественный тест должен быть надёжным — давать схожий результат при повторной сдаче, валидным — то есть действительно измерять языковые навыки, а также справедливым для участников.

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Пилотирование и цифровой формат

Стокгольмский университет запланировал два этапа пилотного тестирования: в апреле—мае 2027 года и в апреле—мае 2028 года. Для этого необходимо привлечь сотни или даже более тысячи участников. Бокандер назвал поиск желающих пройти тестирование одной из самых больших проблем.

После первого этапа университет планирует в течение года анализировать результаты тестов по чтению и аудированию и готовить новые задания. Параллельно должны разрабатываться и начать пилотироваться тесты по говорению и письму. Дополнительное время также связано с решением проводить первые экзамены в цифровом формате: по словам Бокандера, бумажный и компьютерный форматы могут давать разные результаты, поэтому переход на цифровой тест позднее потребовал бы новой разработки.

Аудирование также предусматривает воспроизведение звуковых файлов в пунктах тестирования, что проще организовать через цифровую платформу. Бокандер отметил, что для проверки надёжности и качества тестов необходимо несколько раундов пилотирования на репрезентативной выборке.

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