В Швеции партия «Шведские демократы» заявила, что без выдвижения условий воздержится во время голосования в Риксдаге по кандидатуре Ульфа Кристерссона на пост премьер-министра. Как сообщает The Local Sweden, лидер партии Йимми Окессон отказался от требований относительно министерских должностей или политических обязательств в обмен на поддержку.

Воздержание во время голосования

Депутаты «Шведских демократов» должны воздержаться во время парламентского голосования. В шведской системе негативного парламентаризма этого достаточно, чтобы кандидат мог занять должность, если против него не проголосует большинство депутатов.

Окессон подчеркнул, что партия не будет участвовать в переговорах по программе будущего правительства. В то же время после назначения Кристерссона «Шведские демократы» намерены перейти в оппозицию и оставляют за собой право голосовать против всех последующих законопроектов правительства, в том числе бюджетов.

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Роль Партии центра

Решение может повлиять на позицию Партии центра, которая ранее заявляла, что не поддержит правительство с министрами от «Шведских демократов» или правительство, зависящее от их поддержки. The Local Sweden отмечает, что при новой модели зависимость от этой партии могла бы завершиться после голосования за премьер-министра.

Если Партия центра поддержит Кристерссона, правительство меньшинства сможет искать голоса для законов и бюджета среди различных оппозиционных партий — «Шведских демократов», социал-демократов, Партии зеленых или Левой партии. Окессон заявил, что его партия не имеет предварительных договоренностей, но готова вести переговоры с правительством по вопросам, которые сочтет выгодными.

Кристерссон должен до 10 ноября проинформировать спикера парламента, удалось ли ему заручиться достаточной поддержкой для назначения. The Local Sweden отмечает, что ход дальнейших переговоров во многом будет зависеть от решений Партии центра и Левой партии.

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