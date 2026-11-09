В Швеции партия «Шведские демократы» отказалась от требования получить должности в правительстве и заявила о готовности воздержаться при голосовании за лидера Умеренной коалиционной партии Ульфа Кристерссона на пост премьер-министра. Лидер партии Йимми Окессон 6 ноября заявил, что это позволит его политической силе перейти в оппозицию. О ходе коалиционных переговоров сообщает The Local Sweden.

Ранее «Шведские демократы» настаивали, что поддержат нового главу правительства только при условии предоставления им министерских портфелей. Окессон объяснил изменение позиции политическим тупиком после выборов и снижением доли голосов его партии. Он также заявил, что пребывание в оппозиции позволит партии идеологически обновиться.

Партия центра ожидает предложений

Глава Партии центра Элизабет Танд Рингквист заявила, что ее политическая сила готова вести переговоры как с социал-демократами, так и с умеренными. Она призвала обе стороны до 13 ноября представить пакеты реформ и объяснить, как они планируют ограничить влияние политических крайностей.

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Среди приоритетов Партии центра Танд Рингквист назвала создание рабочих мест, экономический рост, условия для бизнеса, сокращение выбросов, политику для сельской местности и усиление социального обеспечения. По данным издания, в партии существуют разногласия относительно возможности поддержать правоцентристское правительство, которое будет зависеть от голосов «Шведских демократов».

Реакции социал-демократов и левых

Лидер Социал-демократической партии Магдалена Андерссон предложила создать левоцентристское правительство с участием социал-демократов, «зеленых» и Партии центра, но без Левой партии в составе кабинета. По ее словам, при поддержке Левой партии из оппозиции такая коалиция имела бы 176 мест в парламенте против 173 у правого блока.

Левая партия раскритиковала и Партию центра, и социал-демократов. Ее руководство настаивает на получении министерских постов в случае формирования левоцентристского правительства. Исполняющий обязанности премьер-министра Ульф Кристерссон, которому спикер парламента Андреас Норлен поручил вести переговоры о формировании правительства, заявил, что новые позиции «Шведских демократов» и Партии центра сделали эту задачу «немного менее невозможной».

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