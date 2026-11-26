В Швеции руководство и парламентская группа Партии центра большинством голосов призвали партию поддержать Ульфа Кристерссона на посту премьер-министра. Об этом после многочасовой встречи заявила лидер партии Элизабет Танд Рингквист, сообщает The Local Sweden.

Решение без единогласия

Решение приняли после обсуждения дальнейшего курса партии, когда переговоры с левоцентристскими силами потерпели крах. Оно не было единогласным: его поддержало большинство членов национального правления и парламентской группы Партии центра.

Танд Рингквист назвала это решение сложным. Она подчеркнула, что готовность двигаться дальше в рамках рамочного соглашения с Кристерссоном не означает изменения позиции партии в отношении ультраправых «Шведских демократов». По ее словам, Партия центра не заключала никаких договоренностей с этой политической силой.

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Голосование в парламенте

Партия центра, Либеральная партия, Христианские демократы и Умеренная коалиционная партия совместно подготовили соглашение, которое, по словам Танд Рингквист, охватывает политику экономического роста, зеленого перехода и благосостояния.

В понедельник парламент Швеции должен проголосовать за назначение Кристерссона премьер-министром правительства, в которое должны войти четыре правоцентристские партии. До этого консультативный совет Партии центра также должен определить свою позицию по голосованию; по данным издания, его члены существенно разделились в этом вопросе.

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