Шведский футбольный клуб «Сириус» впервые за свою 119-летнюю историю выиграл Аллсвенскан — высший дивизион чемпионата страны. В решающем матче сезона команда обыграла «ИФК Гётеборг» благодаря голу нападающего Залана Ванчи на 87-й минуте, сообщает BBC Sport.

Развязка в последнем туре

Перед последним туром «Сириус» и «Хаммарбю» имели одинаковое количество очков. Стокгольмский «Хаммарбю» уступил «Вестеросу» со счетом 0:1, а поздний гол Ванчи принес титул команде из Уппсалы.

«Хаммарбю» опередил «Сириус» за три тура до окончания сезона и имел лучшую разницу мячей. Однако «Сириус» сохранил шансы на первое место и превзошел соперника в итоговой борьбе за чемпионство. Для «Хаммарбю», который в последний раз выигрывал лигу в 2001 году, это могла быть вторая победа в национальном первенстве.

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Путь команды из Уппсалы

«Сириус» проводит последние 10 лет в высшем дивизионе Швеции, вернувшись туда после 42 лет в низших лигах. Команду возглавляет 42-летний Андреас Энгельмарк.

В середине сезона клуб имел преимущество в 14 очков, но начал его терять после продажи лучшего бомбардира команды, шотландца Робби Юра, в испанскую «Севилью» в августе. «Сириус» стал 13-м разным победителем Аллсвенскан в XXI веке. Годом ранее свой первый титул завоевал «Мьельбю».

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