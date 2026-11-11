Швейцария выдвинула документальный фильм Who Is Still Alive режиссера Николя Вадимова на премию «Оскар» в категории лучшего международного полнометражного фильма. В картине девять палестинцев рассказывают о пережитом во время войны в Газе и о жизни, которую они оставили позади.

Как сообщает The National, изначально фильм планировали снимать в Швейцарии, в театре Vidy в Лозанне. Команда рассчитывала на три недели работы и планировала привлечь психологов и наставников для детей. Однако швейцарские власти отказали участникам в визах, поэтому производство перенесли в Южную Африку.

Съемки в Южной Африке

На подготовку новой съемочной сессии в Южной Африке у команды было всего 10 дней. На черной съемочной площадке участники чертили на полу контуры своих домов и рассказывали о собственном опыте. Вадимов впервые встретился с ними в период с марта по май 2024 года, а съемки в ЮАР прошли в октябре того же года.

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Режиссер рассказал, что давал каждому участнику несколько часов для разговора через переводчика. Беседы касались жизни до войны, событий во время нее и возможного будущего. В финальной версии фильма оставили длительные паузы, когда участники не могли сразу продолжить свои рассказы.

Оскаровская кампания

После решения Федерального ведомства культуры Швейцарии Вадимов проводит кампанию в поддержку картины. По его словам, Швейцария предоставила некоторую финансовую поддержку после отбора фильма, однако создателям необходимо найти дополнительные средства. Режиссер уже провел закрытый показ в Дубае и готовится отправиться в Лос-Анджелес, чтобы представить картину членам Американской киноакадемии.

Вадимов, снимающий документальное кино более трех десятилетий, назвал это своей первой оскаровской кампанией. Он отметил, что у авторов нет звездных актеров и они планируют продвигать фильм через «человечность». Международные заявки будут бороться за место в коротком списке Академии в декабре, а пятерых номинантов объявят в следующем месяце.

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