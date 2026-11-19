В Швейцарии около 2 тысяч военнослужащих начали многодневные учения, посвященные защите критической инфраструктуры. Как сообщает Anadolu Agency, маневры призваны усилить координацию между воинскими формированиями и их взаимодействие с гражданскими партнерами в сфере безопасности.

Участие трех батальонов

В учениях участвуют три батальона Территориальной дивизии 4 и другие подразделения Вооруженных сил Швейцарии. Учения продлятся до следующего вторника.

Маневры проходят на северо-западе страны, хотя обычной зоной операций Территориальной дивизии 4 является восток Швейцарии.

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Охрана АЭС и топливных баз

Военные взаимодействуют с кантональными полицейскими силами Аргау и Золотурна. Во время тренировок они отрабатывают защиту важных объектов, в частности атомной электростанции Гёсген в кантоне Золотурн и топливных баз.

Сценарий учений моделирует напряженную ситуацию в сфере безопасности ниже порога войны, при которой гражданские силы безопасности обращаются за военной помощью. Участники тренируют координацию между воинскими формированиями, развертывание в районах операций, взаимодействие с полицией, самозащиту и поддержание оперативных возможностей в течение длительного времени. Армия заявила, что результаты маневров будут использованы для развития военной подготовки и процедур.

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