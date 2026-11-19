Швейцарская фармацевтическая компания Novartis повысила прогноз совокупных пиковых продаж препаратов Kesimpta, Scemblix и Leqvio до $18 млрд с прежних $14 млрд, сообщает CNBC.

Прогнозы для трех препаратов

Kesimpta применяется для лечения рассеянного склероза, Scemblix — лейкемии, а Leqvio предназначен для снижения уровня холестерина. Генеральный директор Novartis Вас Нарасимхан объяснил пересмотр прогнозов сильными коммерческими показателями этих препаратов.

По его словам, Kesimpta и Scemblix наращивают долю рынка, тогда как Leqvio пользуется высоким спросом в США и Азии. Нарасимхан отметил, что именно результаты продаж на рынке стали главной причиной повышения прогнозов.

Рост до 2031 года

В то же время Novartis прогнозирует ежегодный рост продаж на 5% до 2031 года. Это несколько ниже предыдущего ориентира в 5–6% до 2030 года, хотя эти прогнозы охватывают разные пятилетние периоды.

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Нарасимхан связал обновленный прогноз с ожидаемым появлением в США конкуренции со стороны дженериков для препарата от рака молочной железы Kisqali во второй половине 2031 года. Аналитики Citi отметили, что прогноз продаж Novartis на 2031 год примерно на 3% превышает консенсус-ожидания. В то же время они ожидают, что рынок будет сохранять скепсис в отношении роста после 2031 года до появления новых данных о портфеле разработок.

Клинические неудачи

В последнее время компания столкнулась с несколькими неудачами в клинических исследованиях. В сентябре испытание препарата pelacarsen для лечения сердечно-сосудистых заболеваний не продемонстрировало улучшения сердечно-сосудистых исходов. На следующий день препарат del-desiran для лечения болезни, вызывающей истощение мышц, не прошел исследование поздней стадии.

После этого акции Novartis упали почти на 11% — это было крупнейшее однодневное падение котировок компании с 1987 года. Нарасимхан защитил стратегию распределения капитала Novartis после неудачи del-desiran, который компания приобрела в рамках сделки с Avidity Biosciences на $12 млрд.

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