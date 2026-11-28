Швейцарская упаковочная компания SIG увеличила запасы примерно на €80 млн в первом полугодии 2026 года. Часть этих запасов компания целенаправленно сформировала как резерв из-за неопределенности в цепочках поставок на фоне войны в Иране. Об этом сообщает Fortune. Компания отходит от модели поставок just-in-time, при которой материалы поступают по мере производственной необходимости, в пользу создания страховых запасов.

Генеральный директор SIG Микко Кето заявил в отчете за первое полугодие, что конфликт на Ближнем Востоке усилил неопределенность и нарушил мировые торговые потоки. Из-за этого выросли расходы на полимеры, алюминий и фрахт. По словам Кето, надбавки компании позволили компенсировать рост расходов.

Скорректированная маржа EBIT SIG выросла на 80 базисных пунктов — до 15,6%, тогда как выручка в постоянной валюте увеличилась на 0,8%. В то же время свободный денежный поток за первое полугодие оставался отрицательным — минус €32 млн, хотя это более чем на €100 млн лучше, чем годом ранее. Анн-Кристин Эркенс, которая в то время была финансовым директором, а сейчас возглавляет компанию, отмечала, что SIG может сократить запасы к концу года или сохранить их уровень — в зависимости от рыночной нестабильности.

Компании создают резервы

В августовском опросе BSI среди специалистов по цепочкам поставок 81% респондентов сообщили, что их компании уже накапливают запасы или стратегические резервы либо планируют это сделать. Более трети участников исследования также планировали повысить цены в течение шести месяцев.

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Аналогичную стратегию Китай применяет на государственном уровне. Страна годами наращивала стратегические нефтяные резервы, что позволило ей сократить импорт с более чем 11,5 млн баррелей в сутки до менее чем 7 млн баррелей в сутки в июне. По данным Международного энергетического агентства, в 2025 году через Ормузский пролив проходило около 20 млн баррелей нефти в день — примерно четверть мировой морской торговли нефтью.

Резервы для военных баз США

По данным Fortune со ссылкой на внутренние планировочные документы, о которых писал Fox News Digital, Министерство обороны США разрабатывает требование, согласно которому каждая крупная военная база на континентальной территории США должна быть способна самостоятельно поддерживать критически важные операции не менее 90 дней. Инициатива FORTRESS предусматривает резервы боеприпасов, топлива, критически важных минералов, электроники, запчастей и медицинских товаров, а также не менее двух квалифицированных каналов поставок или производства для важнейших потребностей.

Пентагон не связывал программу FORTRESS напрямую с Ираном. SIG тем временем повысила прогноз маржи на 2026 год до 16,0–16,5%; годовые результаты компании должны показать, сократит ли она страховые запасы.

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