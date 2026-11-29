В Швейцарии, согласно предварительным результатам четырёх общенациональных референдумов, большинство избирателей поддержало смягчение ограничений на экспорт и реэкспорт вооружений. По предварительным данным Федерального статистического управления, приведённым Anadolu Agency, поправку к Закону о военных материалах поддержали 55,31% подсчитанных голосов, против высказались 44,69%.

Поддержанная правительством поправка предусматривает вывод 36 стран-партнёров из-под действия общего запрета на экспорт оружия в государства, вовлечённые в вооружённые конфликты. В то же время документ должен сохранить обязательства Швейцарии по нейтралитету и международному праву.

Другие вопросы голосования

Предварительно избиратели также поддержали инициативу об ограничении использования фейерверков: за неё проголосовали 57,99% участников голосования, против выступили 42,01%.

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В то же время 56,20% проголосовали против предложения повысить налог на добавленную стоимость для финансирования дополнительной ежегодной пенсионной выплаты. Ещё 58,64% высказались против инициативы по устранению налоговых недостатков для супружеских пар при сохранении совместного федерального налогообложения.

Условия принятия

Для одобрения поправки к Закону о военных материалах достаточно большинства голосов избирателей. Три других предложения требуют двойного большинства — поддержки большинства избирателей и кантонов. Явка на голосовании превысила 46,5%, а подсчёт голосов продолжался во всех 26 кантонах страны.

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