Правительство Швеции заявило, что стремится не допустить российских спортсменов к участию в соревнованиях в стране. Власти назвали основанием риски для международных отношений Швеции, сообщает The Local Sweden.

Соревнования в Фалуне

Заявление прозвучало в преддверии чемпионата мира по лыжным видам спорта, который должен начаться 24 февраля в Фалуне и продлиться до 9 марта. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда разрешила российским и белорусским спортсменам выступать на международных стартах при определенных условиях, в частности без демонстрации государственной символики.

На прошлой неделе Финляндия и Норвегия объявили о намерении заблокировать участие российских спортсменов. Шведская лыжная ассоциация ранее заявляла, что не согласна с решением международной федерации допустить к стартам спортсменов, подписавших декларацию о нейтралитете, однако выполнит это решение.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Возможность отказа во въезде

Министр миграции Йохан Форсселл объяснил, что шведское правительство не может напрямую приказать миграционной службе или пограничной полиции не пропускать спортсменов, поскольку в стране запрещено прямое министерское управление государственными органами.

В то же время, по его словам, правила ЕС позволяют странам учитывать влияние на международные отношения при принятии решений по визам и въезду. Глава МИД Мария Мальмер Стенергард заявила, что государство-агрессор Россия может использовать участие своих спортсменов в соревнованиях для пропаганды и продвижения политических интересов. В октябре Швеция также призвала ЕС ужесточить визовые правила для спортсменов, представляющих Россию и Беларусь.

Читай нас в