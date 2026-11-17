В Швеции спикер парламента Андреас Норлен заявил, что до Рождества страна должна либо сформировать новое правительство, либо готовиться к внеочередным выборам. Он дал политическим партиям еще неделю, чтобы преодолеть тупик в переговорах о формировании кабинета, сообщает Anadolu Agency.

Коалиционные переговоры

Лидеру Умеренной партии Ульфу Кристерссону поручили изучить возможность коалиции из четырех партий — Умеренной партии, Христианских демократов, Либералов и Партии центра, сообщает Sweden Herald. В то же время Партия центра в воскресенье заявила, что хочет сначала провести переговоры с лидером Социал-демократической партии Магдаленой Андерссон.

Речь идет о возможном формировании правительства с участием Партии зеленых и сотрудничестве с Левой партией. Андерссон заявила, что переговоры продолжаются интенсивно, но не предоставила дополнительных подробностей.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Дальнейшие шаги

Одним из главных препятствий является требование Левой партии получить министерские посты, против чего выступает Партия центра. Кристерссон попросил Норлена предоставить дополнительное время перед парламентским голосованием по его кандидатуре на пост премьер-министра.

Норлен планирует на следующей неделе провести отдельные встречи с руководителями партий, после чего определит дальнейшие шаги. Третье голосование по кандидатуре премьер-министра может состояться в конце следующей недели или в начале последующей. По шведским правилам четыре неудачных голосования за премьер-министра запускают процедуру проведения внеочередных выборов в течение трех месяцев.

Читай нас в