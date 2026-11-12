В Швеции представили переходный бюджет на 2027 год, который преимущественно продолжает действующий бюджет без новых политических инициатив и предвыборных обещаний. Министр финансов Элизабет Свантессон представила законопроект о бюджете в ожидании формирования нового правительства, сообщает The Local Sweden.

Бюджет в основном переносит параметры текущего года на 2027 год, корректируя финансирование с учетом роста зарплат и расходов. Социальные выплаты, привязанные к базовому ценовому показателю, должны вырасти. Также, как обычно, будет повышен порог дохода для уплаты государственного подоходного налога.

Финансирование обороны

Вооруженные силы Швеции получат дополнительное финансирование для продолжения перевооружения. Это решение поддерживают все политические партии.

В то же время полиция не получит ранее анонсированного увеличения финансирования на 2,8 млрд шведских крон. Бюджет также не содержит запланированного увеличения расходов на исследования на 1,5 млрд крон, 400 млн крон на сокращение очередей в системе здравоохранения и 150 млн крон на высшее профессиональное образование.

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Отмененные сокращения

Школы избегут запланированного сокращения государственной поддержки образования на 1 млрд крон. Муниципалитеты и организации, подающие заявки на гранты для климатических инвестиций, также не столкнутся с запланированным сокращением на 500 млн крон финансирования государственной программы Klimatklivet.

Переходный бюджет не предусматривает запланированного незначительного повышения налога на табак, которое могло бы принести государственной казне 300 млн крон в 2027 году. Из-за почти полного отсутствия новых инициатив по расходам правительство прогнозирует сокращение дефицита государственных финансов с 2,3% ВВП в 2026 году до 1,9% ВВП в 2027 году.

Правительство Швеции также ожидает дальнейшего восстановления экономики в 2027 году, хотя его темпы должны замедлиться. Инфляция по индексу CPIF, согласно прогнозу, будет немного выше целевого уровня в 2%, а рынок труда будет восстанавливаться медленно. Парламент должен проголосовать за бюджетные рамки 9 декабря.

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