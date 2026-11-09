Шведская хоккейная ассоциация заявила, что не будет играть против России, если команды встретятся на молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде. Мужской турнир для сборных U20 стартует 26 декабря в Эдмонтоне и Ред-Дире.

Норвегия рискует потерять место

Как сообщает Global News Canada, Норвежская хоккейная федерация заявила, что Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) уведомила ее о намерении включить Россию в число участников турнира вместо Норвегии.

В то же время IIHF официально не объявляла о таких изменениях, а на ее сайте Норвегия по-прежнему указана среди 10 участников соревнований. Норвежская федерация заявила, что ситуация остается неясной, поэтому она все еще надеется на участие своей команды в турнире.

Генеральный секретарь Шведской хоккейной ассоциации Тони Вирен заявил, что сочувствует норвежской юниорской сборной, которая квалифицировалась на чемпионат, но теперь может потерять свое место. Он назвал такую ситуацию несправедливой.

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Позиции Финляндии и Канады

Финская хоккейная ассоциация также повторила, что не будет играть с Россией, пока продолжается война против Украины. В то же время ни шведская, ни финская федерации не уточнили, согласились бы они играть против российской команды, если бы она выступала в нейтральном статусе.

В прошлом месяце Спортивный арбитражный суд постановил, что IIHF должна восстановить Россию в международном хоккее. Россию и Беларусь отстранили от международных соревнований в 2022 году после вторжения России в Украину.

Премьер-министр Канады Марк Карни на прошлой неделе заявил, что российские и белорусские спортсмены не могут представлять свои страны в Канаде, пока продолжается война. Заявление канадского правительства от 3 ноября разрешает отдельным спортсменам выступать в нейтральном статусе, но не объясняет, может ли это касаться российской команды на молодежном первенстве.

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