В Швеции перед матчем Лиги наций на Strawberry Arena планируют почтить пятерых футболистов, выступавших за национальную сборную: Виктора Классона, Эмиля Форсберга, Эмиля Крафта, Робина Ольсена и Мартина Ольссона. Об этом сообщает Interia Sport со ссылкой на шведское издание Aftonbladet.

Чествование игроков

По данным издания, Эмиль Крафт покидает национальную команду, а во время церемонии на домашней арене отметят всех пятерых футболистов. Как отметил Ким Келльстрём, они много значили для шведского футбола и создали немало памятных моментов в сине-желтых цветах.

Interia Sport пишет, что чествование должно состояться перед матчем сборной Швеции с Боснией. Крафт является самым молодым среди пяти игроков. Защитник выступал за английский «Ньюкасл» с августа 2019 года, а с июля остается без клуба. За сборную Швеции он провел 52 матча и не забил ни одного гола.

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Матчи Польши в Лиге наций

Классон и Форсберг забили все три гола сборной Швеции в победном матче против Польши на Евро-2021, который завершился со счетом 3:2. Робин Ольсен тогда защищал ворота шведской команды.

Сборная Польши проведет еще два матча в Лиге наций: сначала сыграет с Румынией, а 17 ноября во Вроцлаве встретится со Швецией. После четырех матчей дивизиона B поляки одержали одну победу — 6:0 над Румынией.

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