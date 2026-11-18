В Шэньчжэне, Китай, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Японии Санаэ Такаити впервые лично пообщались с прошлой осени, когда отношения между странами резко ухудшились. Как сообщает South China Morning Post, это произошло в среду вечером перед традиционным общим фотографированием участников встречи Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Краткое приветствие

Такаити пожала руки Си Цзиньпину и его супруге Пэн Лиюань перед фотографированием. После рукопожатия японский премьер сказала китайскому лидеру несколько слов, однако в ответ он лишь улыбнулся.

Пэн Лиюань также, по-видимому, ничего не сказала после приветствия. После фото все трое обменялись кивками, а Такаити отошла. На сцене не было переводчика.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Напряжённость из-за Тайваня

Отношения Пекина и Токио резко ухудшились после высказываний Такаити о Тайване. Она заявляла, что кризис в Тайваньском проливе может стать для Японии ситуацией, угрожающей её выживанию, и потенциально открыть путь к военному вмешательству.

Пекин неоднократно требовал отозвать эти слова. По данным издания, после этого Китай ввёл экспортные ограничения, отменил авиарейсы, ряд контактов высокого уровня и культурных мероприятий. Пекин считает Тайвань частью Китая и заявляет о стремлении воссоединить его со страной, при необходимости силой.

Прибытие в Шэньчжэнь

Ранее в тот же день Такаити прибыла в Шэньчжэнь, начав первый за семь лет визит действующего японского лидера в Китай. На перроне её встретили бывшая китайская дипломатка Чжан Циюэ и посол Японии в Китае Кэндзи Канасуги. Торжественной встречи с юными встречающими, букетами или национальными флагами не было.

Читай нас в