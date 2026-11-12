В Пекине, Китай, председатель КНР Си Цзиньпин 12 ноября заявил, что полное объединение Тайваня с Китаем должно состояться и обязательно будет реализовано. Во время выступления в Доме народных собраний он назвал решение тайваньского вопроса непоколебимой исторической миссией Коммунистической партии Китая, сообщает Channel NewsAsia.

Позиция Пекина по Тайваню

Си Цзиньпин заявил, что Китай придерживается курса на мирное объединение и модели «одна страна, две системы». По его словам, Пекин готов к диалогу с Тайванем при условии признания принципа «одного Китая» — позиции китайских властей, согласно которой оба берега Тайваньского пролива являются частями одной страны.

Китай считает Тайвань своей территорией, тогда как Тайбэй отвергает эти претензии. Ни одна из основных политических партий Тайваня не поддерживает предложенную Пекином модель автономии «одна страна, две системы». Си также призвал всех китайцев, в том числе жителей Тайваня, совместно противодействовать силам, которых Пекин называет сторонниками независимости острова.

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Выступление к годовщине Сунь Ятсена

Речь была посвящена 160-й годовщине со дня рождения Сунь Ятсена — революционера, который помог возглавить восстание 1911 года. Оно положило конец правлению императоров и основало Китайскую Республику. Си назвал Сунь Ятсена великим национальным героем, патриотом и пионером демократической революции Китая.

На Тайване Сунь Ятсен официально считается отцом нации, а его портрет размещен в администрации президента. В прошлом месяце тайваньские власти призвали граждан держаться в стороне от китайских мероприятий к этой годовщине, заявив, что Пекин искажает взгляды и наследие Сунь Ятсена.

Си Цзиньпин не упомянул о возможности применения силы. В то же время Китай не отказывался от такого варианта в отношении Тайваня, а его военные ежедневно действуют вблизи острова и расширяют присутствие в Тихом океане. Президент Тайваня Лай Циндэ заявляет, что будущее острова могут определять только его жители.

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