Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Австралии Энтони Албанезе провели встречу в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Китайский лидер заявил, что страны совместно достигли «всестороннего поворота» в двусторонних отношениях.

Как сообщает Deutsche Welle, Си напомнил, что с момента вступления Албанезе в должность премьер-министра в 2022 году лидеры встречались четыре раза. По данным китайского государственного агентства Xinhua, председатель КНР также призвал расширять сотрудничество в сельском хозяйстве, энергетике, зеленой экономике и сфере искусственного интеллекта.

Торговля и разногласия

Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии. Отношения между странами существенно ухудшились при предыдущем правоцентристском коалиционном правительстве в Канберре, которое призвало провести независимое расследование происхождения коронавируса. В ответ Пекин ввел ограничения на импорт австралийской древесины, угля, ячменя, омаров и вина на 13 млрд долларов.

После прихода к власти Лейбористской партии Албанезе Китай отменил большинство ограничений для австралийского экспорта. В то же время между странами периодически возникали споры, в частности из-за ракетного испытания Китая в южной части Тихого океана и ужесточения Австралией проверок иностранных инвестиций в секторе критически важных минералов.

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Албанезе заявил, что Австралия должна конструктивно взаимодействовать с Китаем, урегулировать разногласия, но не позволять им определять весь характер отношений. Он также подчеркнул, что события в Китае имеют значение для Австралии.

Железная руда в центре внимания

Позднее в тот же день Албанезе планировал отправиться в Пекин на встречу с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. Они также должны были принять участие в деловом круглом столе с участием топ-менеджеров австралийских горнодобывающих компаний Rio Tinto и BHP и представителей китайских компаний.

В понедельник Австралия обвинила Китай в манипулировании торговлей железной рудой путем создания централизованного закупочного органа для приобретения сырья от имени китайских сталелитейных предприятий. Австралия является крупнейшим в мире производителем железной руды, а единственный покупатель имеет более сильные позиции в переговорах с продавцами.

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