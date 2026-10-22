Председатель КНР Си Цзиньпин во время мероприятия в Пекине по случаю 90-летия победы в Великом походе заявил, что страна стоит перед «новым Великим походом». Он призвал партию, армию и общество готовиться к сложной международной и внутренней ситуации и защищать национальные интересы, сообщает South China Morning Post.

Акцент на единстве партии

Си Цзиньпин связал современные вызовы с историей Великого похода Красной армии 1934–1936 годов, когда коммунистические силы отступали от войск Гоминьдана и прошли около 10 тысяч километров. По его словам, тогдашний выход из поражений стал возможен благодаря консолидации партии вокруг руководства Мао Цзэдуна.

Китайский лидер назвал создание сильного политического ядра в центральном руководстве решающим фактором преодоления внутренних разногласий и внешних препятствий. Новый Великий поход он определил как путь Китая к построению полностью модернизированного социалистического государства и «великому возрождению китайской нации» посредством китайской модернизации.

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Пленум в конце октября

Речь прозвучала за несколько дней до пятого пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва, запланированного в Пекине на 26–29 октября. Ожидается, что участники встречи будут рассматривать усиление партийного управления, внутренней дисциплины и политической лояльности.

По подсчётам South China Morning Post, из 205 полноправных членов нынешнего состава Центрального комитета 35 либо попали под расследование, либо лишились законодательных мандатов. Государственные СМИ КНР после выступления Си Цзиньпина опубликовали комментарии в поддержку централизации власти вокруг партийного руководства. Издание PLA Daily также призвало военных усиливать боевую готовность и выполнять цели модернизации армии к её столетию в 2027 году.

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