Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером заявил, что Китай и Европейский союз способны урегулировать свои разногласия посредством диалога. Как сообщает South China Morning Post, китайский лидер подчеркнул, что Пекин всегда рассматривал ЕС как партнера, а сотрудничество между сторонами преобладает над конкуренцией.

Призыв к равноправному диалогу

По данным государственного телеканала CCTV, Си заявил: если Китай и ЕС сохранят ориентир на партнерство и будут вести диалог на равных, разногласия и вызовы можно будет преодолеть без препятствий для дальнейшего развития отношений. Он также отметил, что Китай и Германия могли бы подать миру позитивный сигнал, выбирая открытость вместо замкнутости и сотрудничество вместо конфронтации.

Си Цзиньпин добавил, что Китай и Германия как вторая и третья по величине экономики мира несут особую ответственность за обеспечение роста мировой экономики. Он выразил надежду, что Германия сохранит открытый и позитивный взгляд на сотрудничество с Китаем и его развитие, а также будет проводить рациональную и прагматичную политику в отношении КНР, основанную на взаимном уважении и равенстве.

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Торговые разногласия

Китай и ЕС длительное время имеют споры относительно избыточных промышленных мощностей и торгового дисбаланса. По информации издания, стороны недавно договорились на четыре года ограничить экспорт китайских гибридных автомобилей. В то же время Брюссель обеспокоен ростом торгового дефицита, который в прошлом году составлял примерно 1 млрд евро в день.

Штайнмайер, по сообщению CCTV, также заявил, что экономические и торговые разногласия можно урегулировать путем диалога и консультаций для достижения взаимной выгоды. Он сказал, что Германия готова вместе с Китаем поддерживать глобальный мир и развитие, свободную торговлю и правила Всемирной торговой организации, а также выступать против протекционизма.

Накануне встречи в Пекинском университете Штайнмайер заявил, что Германия не стремится разрывать экономические связи с Китаем, но должна защищать собственные экономические интересы. Первым пунктом его визита в Китай стал город Хэфэй, где он посетил местный технологический и исследовательский центр Volkswagen.

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