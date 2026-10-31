Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе отдельных встреч с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и президентом Швейцарии Ги Пармеленом призвал усилить сотрудничество Китая и Европы. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Переговоры с Германией

По информации представительницы МИД Китая Мао Нин, во время встречи со Штайнмайером Си призвал Китай и Германию выбирать открытость и сотрудничество вместо изоляции и конфронтации. Он заявил, что сущность торгово-экономических отношений Китая и Европейского Союза заключается во взаимодополняемости и взаимной выгоде.

Си признал, что отношения Китая и ЕС пережили немало трудностей. В то же время он назвал проблемы, возникающие в процессе сотрудничества, вопросами развития и прогресса и заявил, что разногласия можно урегулировать при сохранении партнерского характера отношений и равноправного диалога.

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Встреча с президентом Швейцарии

По данным государственного агентства Xinhua, во время переговоров с Пармеленом Си назвал Швейцарию важным партнером Китая в Европе. Он призвал к более тесному взаимодействию для укрепления доверия и определенности в торгово-экономических связях Китая и Европы, а также в мировой экономике.

Китайский лидер отдельно отметил сотрудничество в сфере свободной торговли и заявил о готовности Китая углублять взаимодействие со Швейцарией. После встречи лидеры стали свидетелями подписания протокола об обновлении соглашения о свободной торговле между странами, а также нескольких документов о сотрудничестве в научных исследованиях, сфере занятости и медиа.

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