«Сидней» победил «Вестерн Буллдогс» в плей-офф AFLW — ABC News Australia

Австралийский клуб «Сидней Свонс» победил «Вестерн Буллдогс» со счётом 7.4 (46) — 2.5 (17) в матче на выбывание женской Австралийской футбольной лиги AFLW на стадионе Henson Park в Австралии. Благодаря этому «Свонс» вышли в выездной полуфинал, где сыграют с «Джилонгом», тогда как сезон для «Буллдогс» завершился.

Моллой сыграла в защите

Как сообщает ABC News Australia, лучшая бомбардирка лиги Хлоя Моллой неожиданно вышла в защите и помогла «Сиднею» одержать победу в дождливую и ветреную погоду. Она завершила матч с одним голом, 12 перехватами и 14 владениями мячом в борьбе.

Важную роль в победе также сыграла Таня Кеннеди, которая персонально действовала против сокапитана «Буллдогс» Изабель Притчард. Притчард вернулась после травмы колена, но ограничилась 14 владениями мячом и тремя клиренсами, тогда как Кеннеди совершила 17 захватов.

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Быстрый старт хозяек

Капитан «Свонс» Люси Макэвой открыла счёт уже через 20 секунд после старта, забив из-за 50-метровой дуги при сильном ветре. В первой четверти «Буллдогс» набрали лишь одно очко, а «Сидней» ответил четырьмя голами подряд и повёл с преимуществом в 24 очка.

Во второй четверти гости, несмотря на попутный ветер, смогли набрать лишь одно очко. После ливня в третьем периоде игра превратилась в борьбу, однако «Свонс» удержали преимущество в 25 очков. Матч посетили 4325 зрителей. Лидером «Вестерн Буллдогс» по количеству владений мячом стала Элли Блэкберн — 29, также она забила гол.

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