Siemens Energy предлагает увеличить дивиденды более чем втрое — OilPrice

Немецкая Siemens Energy предложила выплатить дивиденды за 2026 финансовый год в размере 2,30 евро на акцию — более чем втрое больше, чем 0,70 евро годом ранее. Компания завершила финансовый год 30 сентября и сообщила о рекордных выручке и объёме заказов, сообщает OilPrice.

Рекордные выручка и заказы

Выручка Siemens Energy выросла на 15,5% в сопоставимом выражении — до 44,2 млрд евро. Росту производства способствовало расширение мощностей на существующих площадках подразделений Gas Services и Grid Technologies. Оба направления зафиксировали самую высокую квартальную выручку за всё время.

Заказы группы увеличились на 18,8%. Наибольший рост показало подразделение Gas Services — на 45,9%, тогда как в Grid Technologies заказы выросли на 14,5%. В США объём заказов Siemens Energy на уровне группы увеличился на 70,8%.

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Результаты Siemens Gamesa

Соотношение объёма заказов к выручке составило 1,54, а глобальный портфель заказов достиг рекордных 164 млрд евро. Маржа прибыли компании выросла более чем вдвое — до 12,4%. Siemens Energy заявила о намерении достичь маржи на уровне 20–22% к 2030 году и увеличивать выручку на 12–14% ежегодно до конца десятилетия.

Ветроэнергетическое подразделение Siemens Gamesa по итогам года вышло немного выше уровня безубыточности после нескольких лет убытков и реструктуризаций. Прибыль до учёта специальных статей составила 8 млн евро против убытка в 1,4 млрд евро в 2025 финансовом году.

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