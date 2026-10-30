В Австралии специальный посланник федерального правительства по борьбе с антисемитизмом Джиллиан Сигал предложила передать часть надзорных функций в отношении ABC и SBS внешнему независимому омбудсмену. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на обновленный план приоритетов ASECA, опубликованный в пятницу.

В плане Сигал указала, что освещение войны в Газе и других тем, связанных с Израилем и Ближним Востоком, должно стать предметом более детального анализа и независимой проверки. Она сослалась на опасения по поводу субъективного, неточного и непропорционального, по мнению критиков, освещения этих вопросов.

Предложение о внешнем надзоре

Документ предусматривает, что назначенная правительством группа могла бы пересмотреть предыдущие материалы ABC и SBS. Правительству также предлагают рассмотреть передачу полномочий омбудсменов двух вещателей внешнему независимому омбудсмену по модели, действующей в сферах телекоммуникаций и банковских услуг.

По словам Сигал, она получила многочисленные обращения от еврейской общины Австралии по поводу материалов ABC и SBS, которые там воспринимают как непропорциональные, вводящие в заблуждение или неточные. Часть представителей общины, по ее словам, видит связь между, по их мнению, односторонним освещением и негативным или враждебным отношением к людям, поддерживающим Израиль или сочувствующим ему. ABC и SBS ранее отвергли призывы к внешнему надзору.

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Предложения для учреждений искусства и университетов

Обновленный план также предлагает предоставить финансируемым государством художественным организациям возможность устанавливать обязательные условия для артистов и прекращать грантовое финансирование, если они пропагандируют антисемитизм. Всем художественным организациям — частным и государственным — предлагают разработать правила использования площадок, фестивалей и сцен, в частности в отношении личного политического или идеологического активизма артистов вне заявленной программы.

Для университетов Сигал предлагает разрешить грантовым органам устанавливать обязательные условия для исследователей, в том числе прекращать финансирование в случаях антисемитских высказываний или действий. Она подчеркнула, что эти предложения не направлены на подавление критики Израиля.

Во время слушаний в Сенате Сигал также выражала обеспокоенность тоном и частотой материалов ABC о Газе. Она критиковала SBS за использование данных Министерства здравоохранения Газы о числе погибших, заявив, что эти цифры не различают гражданских лиц и комбатантов и являются завышенными. В то же время представитель генерального секретаря ООН заявил, что Организация часто ссылается на данные этого ведомства, а независимая проверка части данных не выявила существенных расхождений.

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