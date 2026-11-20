Иракские правительственные силы 20 ноября вошли в район Джурф-ас-Сахр к югу от Багдада, где более десяти лет присутствует проиранская группировка «Катаиб Хезболла». Как сообщает Channel NewsAsia, стороны достигли компромисса, который должен был предотвратить прямое столкновение.

Вход правительственных подразделений

Корреспондент AFP увидел, как полицейские прошли через первый блокпост «Катаиб Хезболла», где оставались бойцы группировки. Государственные СМИ Ирака сообщили, что объединенные силы начали входить в район, который также называют Джурф-ан-Наср, для передислокации.

По данным правительства, в район направили армейское подразделение, федеральную полицию, энергетическую полицию и два подразделения «Хашд аш-Шааби». Это альянс группировок, интегрированный в регулярные вооруженные силы Ирака, в который также входят бригады проиранских групп. Один из собеседников AFP заявил, что размещение подразделений «Хашд аш-Шааби» было ключевым элементом компромисса.

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Спор по поводу района

Премьер-министр Ирака Али аз-Заиди на этой неделе установил для «Катаиб Хезболла» срок для выхода из Джурф-ас-Сахра. Правительство заявило о контрабанде нефти в районе, однако группировка это отрицала. Представитель «Катаиб Хезболла» в то же время сказал AFP, что формирование не будет покидать Джурф-ас-Сахр.

На фоне спора иранский командующий Эсмаил Каани посетил Ирак и встретился с чиновниками, в том числе с Али аз-Заиди и лидером «Катаиб Хезболла». Три иракских источника, среди которых двое представителей проиранских формирований, сообщили AFP, что Каани помог снизить напряженность. Двое из них утверждали, что он добился месячного срока для урегулирования вопроса.

Стратегическая территория

Джурф-ас-Сахр состоит преимущественно из безлюдных деревень и сельскохозяйственных земель, но превратился в милитаризованную зону. По данным AFP, в районе, вероятно, расположены базы, склады вооружений и мастерские, связанные с ракетами и беспилотниками. Район имеет стратегическое значение из-за близости к Багдаду и шиитскому святому городу Кербела.

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