Подконтрольные правительству Йемена Силы щита нации сообщили о масштабном внезапном наступлении на позиции хуситов в провинции Лахдж. По утверждению формирования, в ходе операции на фронте Аль-Мухавала в районе Аль-Мудараба ва-Рас-аль-Ара десятки бойцов-хуситов погибли или получили ранения, а другие оставили позиции. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.

Наступление в Лахдже

В Силах щита нации сообщили, что к наступлению привлекли подразделения третьей, четвертой, пятой и шестой бригад первой дивизии. Правительственные силы также заявили об установлении контроля над фронтом Кахбуб близ пролива Баб-эль-Мандеб и опубликовали видео, которое, по их словам, демонстрирует развертывание военных в горной местности.

Четвертый военный регион отдельно заявил об ударе по военному автомобилю хуситов на фронте Аль-Макатира в Лахдже. По его данным, транспортное средство перевозило полевое снабжение и оборудование.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Боевые действия и потери среди гражданских

В провинции Таиз правительственные войска заявили, что при поддержке Народного сопротивления отражают атаки хуситов на нескольких направлениях. По данным государственного агентства SABA, в воскресенье огонь хуситов попал в автомобиль скорой помощи в районе Аль-Ават: погибли перевозимый раненый и его отец, а член экипажа получил ранение.

Совместный комитет медицинской неотложной помощи в Таизе осудил обстрелы автомобилей скорой помощи и медицинского персонала. По данным комитета, этот случай стал третьим нападением на скорые с начала последнего этапа боев; предыдущая информация также указывала на обстрел еще одной машины в этом районе.

По информации SABA, еще девять гражданских, среди которых двое детей и две женщины, получили ранения в результате обстрелов, стрельбы и снайперских атак в нескольких районах Таиза. Представитель хуситов Яхья Сари одновременно заявил, что территории под контролем группировки за предыдущие 24 часа подверглись 91 авиаудару в нескольких провинциях Йемена.

Читай нас в