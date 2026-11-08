Суданские Силы быстрого реагирования и их союзники заявили о захвате города Макджа в штате Голубой Нил на юго-востоке Судана. По данным Asharq Al-Awsat, группировка сообщила о взятии города после установления контроля над Сали, Аль-Кейли и Бакори.

Эти утверждения независимо не подтверждены. Власти штата Голубой Нил признали, что в отдельных районах происходят изменения в дислокации войск и контроле над территориями, однако прямо не подтвердили вход сил альянса в Макджу. Суданская армия также не подтвердила и не опровергла потерю города.

Заявления сторон относительно Макджи

Альянс «Тасис», в который входят Силы быстрого реагирования и Народно-освободительное движение Судана — Север, опубликовал видео, на котором видны бойцы этих формирований и связанные с Силами быстрого реагирования военизированные силы Аль-Биши в Макдже.

Платформы в социальных сетях, поддерживающие армию, заявили, что на момент входа союзных сил в городе не было военных, а армейские подразделения якобы покинули этот район примерно три месяца назад. Они назвали распространяемые видео элементом информационной войны.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Макджа расположена в местности Бау на юго-западе штата Голубой Нил, примерно в 90 километрах от его административного центра Эд-Дамазина. 20 сентября местный чиновник сообщил агентству Anadolu, что армия и союзные силы отбили нападение Сил быстрого реагирования и Народно-освободительного движения Судана — Север на Макджу и Маду.

Сообщения о сбитых беспилотниках

Отдельно суданская армия заявила, что ее противовоздушная оборона сбила утром 8 ноября вражеский беспилотник FH-95 над районом Аяль-Бахит в штате Западный Кордофан. Оператор беспилотника не был назван.

Силы быстрого реагирования, со своей стороны, сообщили о якобы сбитом беспилотнике Bayraktar Akıncı суданской армии над фронтом в штате Голубой Нил. Оба заявления о сбитых беспилотниках также не удалось независимо проверить, а опубликованные группировкой фотографии обломков не позволили установить тип аппарата, а также время и место его падения.

Читай нас в