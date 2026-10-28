Американские силы на Ближнем Востоке готовы начать масштабные военные операции против Ирана в течение 96 часов после соответствующего приказа президента США Дональда Трампа. Об этом NDTV сообщает со ссылкой на CNN и двух американских чиновников. По их словам, в регионе уже развернуто достаточно сил для проведения операций, однако Трамп еще не принял решения о новом наступлении.

Возможные цели

По данным CNN, военное командование готовится к операциям, которые могут выйти за пределы ограниченных ударов по иранским радарам, пусковым установкам ракет и другим военным объектам. Центральное командование США и Пентагон прорабатывают более широкий список потенциальных целей, в который входят энергетическая инфраструктура Ирана, военные объекты и ядерные установки.

Действующие и бывшие чиновники США, знакомые с военным планированием, считают, что решение о новых ударах может быть принято до конца года. В то же время они называют период после промежуточных выборов в США более вероятным временем для такого решения. Представитель Пентагона заявил CNN, что ведомство разрабатывает и выполняет военные варианты, реализацию которых приказывает президент.

Риск ответа Ирана и хуситов

Американские разведывательные оценки указывают на обеспокоенность возможным ответом Ирана и йеменских хуситов в случае новой волны атак со стороны США и Израиля. Источники, ознакомленные с такими оценками, сообщили CNN, что Тегеран и хуситы серьезно воспринимают возможность возобновления американских ударов.

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Если Иран станет целью, Тегеран и хуситы могут быстро ответить ударами по американскому персоналу и объектам в регионе, а такой ответ потенциально может выйти за пределы Ближнего Востока. По данным CNN, в меморандуме от 23 октября директора Национальной разведки США Джея Клейтона госсекретарю Марко Рубио отмечается, что Иран существенно усилил усилия по нацеливанию на американский персонал, а планирование таких действий достигло продвинутых стадий на Ближнем Востоке и в отдельных других странах.

Позиция Израиля

Израиль, по информации источников CNN, готовился к возможным новым ударам по Ирану и стремился к поддержке США. Израильский источник утверждал, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху пытался убедить Трампа провести совместную операцию до выборов, однако не получил одобрения. Канцелярия израильского премьера назвала это утверждение фейковой новостью.

По данным источников, Израиль отложил немедленные планы ударов, но продолжает готовиться к возможной скоординированной операции с Вашингтоном. Одной из причин отсрочки называли потребность Израиля в американской поддержке противовоздушной и противоракетной обороны в случае возможного ответа Ирана или хуситов.

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