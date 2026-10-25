На полях 17-й сессии Конвенции ООН о биологическом разнообразии в Армении семь стран получили по 50 тысяч долларов стартовых грантов на природоохранные проекты. Финансирование в рамках механизма Rapid Deployment Mechanism получили Коста-Рика, Мексика, Нигерия, Непал, Замбия, Руанда и Кения, сообщает Premium Times Nigeria.

Поддержка цели 30×30

Гранты предоставила Коалиция высоких амбиций для природы и людей. Средства должны помочь странам продвигаться к цели 30×30 — сохранению не менее 30% суши и моря к 2030 году. Механизм Rapid Deployment Mechanism предусматривает небольшие гибкие гранты, призванные покрыть первоначальные потребности проектов и привлечь более масштабное финансирование.

Нигерия получила грант на проект по укреплению экологической связности, развитию наземных и морских иных эффективных территориально ориентированных природоохранных мер и оценке эффективности управления охраняемыми территориями. Проект будет реализовывать Нигерийский фонд охраны природы.

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Проекты семи государств

По данным фонда, в сотрудничестве с федеральным Министерством окружающей среды он будет предоставлять научную и техническую поддержку правительству Нигерии. Проект предусматривает определение, картирование и описание приоритетных наземных и морских иных эффективных территориально ориентированных природоохранных мер, оценку управления охраняемыми территориями и разработку национальной системы оценки эффективности управления.

Представительница Нигерии при Конвенции ООН о биологическом разнообразии Сикеаде Эгбувало заявила, что поддержка также поможет решать проблему фрагментации естественных сред обитания. Коста-Рика использует средства для совершенствования управления Национальным парком острова Кокос, а Мексика — для создания подводных акустических базовых данных и управления морскими охраняемыми территориями.

Проекты Непала, Замбии, Руанды и Кении касаются признания иных эффективных территориально ориентированных природоохранных мер, инвентаризации водно-болотных угодий, экологической связности и охраны морских экосистем с участием местных общин. Представитель Кении не смог присутствовать на церемонии вручения.

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